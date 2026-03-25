本拠地エンゼルス戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。5回途中まで1失点、11奪三振で降板した。公式戦前、最後のオープン戦はキレキレだった。大谷は初回、ネト、トラウトを連続三振の滑り出し。2回は安打と四球で無死一、二塁のピンチを招くも3者連続三振で切り抜けた。3回は3者連続三振で6者連続。さらに4回も四球で走者を出すもまたも3者