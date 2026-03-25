今年の春、北京市を流れる川・北小河の水辺4．2キロが一般公開され、川沿いに植えられている桜の花を楽しむことができるようになった。また、桜が見頃になるのに合わせて、遊覧船も運航される予定だ。北京市を流れる川・壩河の支流となる北小河は、東湖や望京といった繁華街も経由している。リニューアル工事後の北小河沿いには「生態自然区間」「商業活力区間」「都市レジャー区間」という三つのテーマ区間が設置され、川と