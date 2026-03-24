国土交通省が、京都市のオーバーツーリズム（観光公害）対策に注目している。同市は、市中心部での市営バス運賃について、27年度中に二重価格を導入する方針を決定。一律230円から市民は200円、市民以外は350～400円に変更し、増収分はバスの混雑状況をリアルタイムで伝えるシステムの強化や、多言語対応の観光案内人の委託費といった観光対策に使うという。 二重価格は、市民がマイナンバーカ