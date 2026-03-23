インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「塩顔イケメン芸能人」ランキングを投票で募っています。2026年3月23日時点で集まった2万4610票でのランキングを紹介します。【1〜5位】4位は“きれいでほれぼれ”する人！TOP5を全部見る！3位は、俳優の杉野遥亮さんでした。回答者からは「王道の塩顔イケメンでかっこいい。笑った顔もすてきで癒やされます」