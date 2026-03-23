大阪市都島区の公園に現れたシカ＝22日大阪市内で目撃が相次ぐシカについて、横山英幸市長は23日、安全に放せる場所のめどがたたず、現状では捕獲できないと述べた。捕獲した場合は、原則有害鳥獣として駆除対象となるため。避けるには安全に野生へ返せる場所が必要となる。市によると、人が近づいてもすぐに逃げないことや目撃証言が大阪東部から中心に向かっている点から、奈良公園から来た可能性もある。安全に返せる場所を