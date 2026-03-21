最上級よりも510万円安い最安モデルとは？レクサスは2026年3月12日にフラッグシップミニバン「LM」の一部改良を実施し、同年4月1日に発売すると発表しました。今回の改良では利便性と静粛性を高め、より快適な居住空間の提供を目指しました。そんなLMのなかでも、最も安価なモデルとは、一体どのような仕様になっているのでしょうか。【画像】超いいじゃん！これが“一番安い”レクサスの新たな「“四駆”ミニバン」です！ 画