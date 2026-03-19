大分地方裁判所の新しい所長に、那覇家庭裁判所の所長などを務めた柴田寿宏氏（61）が就任しました。 【写真を見る】大分地方裁判所の新所長に柴田寿宏氏着任会見「安心・納得の裁判所」目指す 柴田氏は岡山県出身で、熊本や福岡など主に九州の裁判所で刑事事件を担当してきました。東京高裁や福岡高裁の判事も歴任し、大分での勤務は今回が初めてです。 （柴田寿宏所長）「みなさまに安心して裁判所を利用していただけるよう