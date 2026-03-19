甲子園初の「DH」表示、場内に響いた歴史的なアナウンス第98回選抜高校野球大会が19日、甲子園球場で開幕した。今春から高校野球で新たに導入された指名打者制度が初めて採用され、第1試合の帝京（東京）対沖縄尚学（沖縄）の試合では両チームが起用した。スコアボードに見慣れない「DH」の文字が並ぶ歴史的な光景に、高校野球ファンからは「違和感ある」と動揺の声が上がっている。100年を超える歴史を持つ高校野球で、これま