初春を迎え気温は上昇しているが、中国のセーターの産地として知られる浙江省嘉興市秀洲区の洪合鎮では、依然として冬物衣料であるセーターの生産に追われている。現地の多くのメーカーの生産現場は猫の手も借りたいほどの忙しさで、作業員が生産と検品作業を急ピッチで進めていた。生産されたセーターはこの後、ブラジルやチリ、ペルーなど南米諸国に向けて出荷される。洪合鎮のアパレルメーカーの陳志建（チェン・ジージエン）社