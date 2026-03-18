快進撃も…SNSでは当たり前のように批判の声「これは時間をかけて学んだこと」イタリアとの準決勝を制し、会見場に現れたベネズエラ代表のオマール・ロペス監督の言葉は、これまでの会見よりも力がこもっていた。躍進に導く裏で、監督としての苦悩と戦いを中心に約25分間力説した。ベネズエラは1次ラウンドではドミニカ共和国に次いでプール2位で準々決勝に進出。前回王者の日本相手を打力、投手力で圧倒し、その勢いのまま準