エプソンダイレクトは3月17日、小売店舗や公共施設、製造現場などの業務用端末に適した21.45型の液晶ディスプレイ「LT22W82L」を発売した。静電容量方式の10点マルチタッチに対応し、両手操作も可能。注文はオンラインショッピングサイトおよびコールセンターを通じて受け付ける。21.45型の液晶ディスプレイ「LT22W82L」小売や接客などに役立つタッチ対応高輝度ディスプレイ現場の声から、デジタルサイネージやレジ周辺といった照