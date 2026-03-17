上関町に隣接する柳井市には、上関町への中間貯蔵施設建設計画を巡り計画への反対決議を求める請願が市議会に提出されています。これついて審査する委員会は17日、請願を継続審査とすべきとしました。この請願は先月、「上関の中間貯蔵施設を考える周防住民の会」が市議会に提出したものです。請願では市内に住む3900人から計画反対の署名が集まっているなどとして中間貯蔵施設建設計画へ反対の意思表明をすることなどを求めていま