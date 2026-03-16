ガーリーな世界観で人気のブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」から、『ポケットモンスター』30周年を記念した特別コレクションが登場します。今回実現したのは、ポケモンたちがシェアハウスで暮らす世界観が可愛い「ポケピース」との初コラボ。スイーツモチーフやリボンディテールを取り入れた大人可愛いデザインで、バッグやポーチ、ハンカチなど全26種が