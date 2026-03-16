Maison de FLEUR×ポケピース初コレクション♡大人可愛い限定アイテム

ガーリーな世界観で人気のブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」から、『ポケットモンスター』30周年を記念した特別コレクションが登場します。今回実現したのは、ポケモンたちがシェアハウスで暮らす世界観が可愛い「ポケピース」との初コラボ。スイーツモチーフやリボンディテールを取り入れた大人可愛いデザインで、バッグやポーチ、ハンカチなど全26種がラインナップ♡ポケモンファンはもちろん、ガーリー雑貨好きも注目のコレクションです。

ポケピースの可愛い世界観

今回のコレクションは、ポケモンたちと人間がシェアハウスで暮らす「ポケピース」のやさしい世界観を表現。

ドーナツやカップケーキなどのスイーツモチーフに、Maison de FLEURらしいリボンデザインを掛け合わせたキュートなアイテムが揃います。

フロントに刺繍されたポケモンたちの愛らしい表情や、細部までこだわったモンスターボールモチーフのファスナー引き手など、コラボならではの特別感も魅力。

ピカチュウやポッチャマ、マホイップなど人気ポケモンたちが、優しいタッチのデザインで登場します。

白宮みずほが着こなすRESEXXY春スタイル♡最新WEBカタログ

バッグや雑貨など全26種

フリルトートバッグ



価格：7,700円（税込）

ツイード素材を使用した人気のフリルハンドルトートバッグ。フロントにはピカチュウ、ポッチャマ、マホイップが首を傾ける可愛らしい姿を刺繍で表現しています。

種類：全3種

ツイードラウンドポーチ



価格：4,700円（税込）

トートバッグと同素材で仕上げたラウンドポーチ。キャラクターに合わせたカラーリボンがポイントです。

種類：全3種

刺繍タオルハンカチ



価格：1,980円（税込）

ポケピースのなかまたちを刺繍でデザインしたタオルハンカチ。日常使いしやすく、ギフトにもおすすめです。

種類：全7種

ポケモンダブルリボントート



価格：6,900円（税込）

Maison de FLEURを象徴するダブルリボントートに、ポケピースのポケモンたちを箔プリントで表現。存在感のあるリボンとアートが大人可愛い雰囲気を演出します。

カラー：Pink／Black

リボンチャーム



価格：3,300円（税込）

艶やかなアセチ素材を使用したチャーム。ピカチュウ、ピチュー、ポッチャマ、モクロー、ヒバニー、マホミル、マホイップ、ニャスパーの8種類が登場します。

カラー：Pink／Black

ポケモンプリントポーチ



価格：4,200円（税込）

ぷっくりとしたリボンが目を引く総柄プリントポーチ。ポケモンたちの可愛いアートが散りばめられたデザインです。

カラー：Pink／Light Yellow／Green

発売日：2026年3月27日（金）※ECサイトは同日12時

販売場所：全国のMaison de FLEUR店舗／ECサイト「STRIPE CLUB」／ZOZOTOWN

ポケモンと可愛い毎日を

Maison de FLEUR初となる「ポケピース」コレクションは、ポケモンの可愛さとブランドのガーリーな世界観が融合した特別なアイテム。

バッグやポーチ、チャームなど、日常に取り入れやすいラインナップが揃っているのも魅力です。

ポケモン好きはもちろん、大人可愛い雑貨が好きな方にもぴったり♡数量限定の可能性もあるため、気になる方は発売日をチェックして早めに手に入れてください。