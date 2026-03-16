俳優の山崎健二さんが9日、死去した。所属する円企画が12日、発表した。74歳だった。【写真あり】さまざまな作品に出演…山崎健二さんのプロフィール発表では「かねてから病気療養中でございました」と伝え、「ここに生前のご厚誼に深謝し 謹んでご通知申し上げます」とした。葬儀は故人の遺志で近親者のみの家族葬で執り行われた。山崎さんは1952年生まれ、神奈川県出身。NHKの連続テレビ小説『はね駒』、NHK大河ドラマ『軍