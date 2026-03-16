【モデルプレス＝2026/03/16】歌手で女優の鈴木愛理が14日、自身のX（旧Twitter）を更新。超特急の草川拓弥との秘話を明かし、反響を呼んでいる。【写真】鈴木愛理と高校の同級生だった超特急メンバー◆鈴木愛理、超特急・草川拓弥と高校の同級生だったWEST.の藤井流星が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜よる11時〜）の公式Xは「実は同級生のおふたり 撮影合間にも楽しくおしゃ