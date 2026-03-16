鈴木愛理「実は」超特急メンバーと高校時代の同級生だった「嘘みたいな本当の話」再会エピソードに反響続々
【モデルプレス＝2026/03/16】歌手で女優の鈴木愛理が14日、自身のX（旧Twitter）を更新。超特急の草川拓弥との秘話を明かし、反響を呼んでいる。
【写真】鈴木愛理と高校の同級生だった超特急メンバー
WEST.の藤井流星が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜よる11時〜）の公式Xは「実は同級生のおふたり 撮影合間にも楽しくおしゃべりされていました」と鈴木と草川が並んで休憩するオフショットを公開した。
これを受け、鈴木は同投稿を引用する形で「高校時代、実は思い出せるくらいしか話したことなかったんだけど（笑）ドラマ現場の役柄的に、隣の席で待機する時間が多かったりして。え、こんな考え方する人だったの？！みたいなことが多発しまして。今になってやっとちゃんと仲良くなったっていう、嘘みたいな本当の話」と高校の同級生だった草川とのエピソードについて明かしている。
この投稿には「同級生だったの？」「胸エピ」「青春っぽくてエモい」「大人になったんですね」「ドラマが繋いだご縁」「再会から仲良くなるの素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】鈴木愛理と高校の同級生だった超特急メンバー
◆鈴木愛理、超特急・草川拓弥と高校の同級生だった
WEST.の藤井流星が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜よる11時〜）の公式Xは「実は同級生のおふたり 撮影合間にも楽しくおしゃべりされていました」と鈴木と草川が並んで休憩するオフショットを公開した。
◆鈴木愛理の投稿に反響
この投稿には「同級生だったの？」「胸エピ」「青春っぽくてエモい」「大人になったんですね」「ドラマが繋いだご縁」「再会から仲良くなるの素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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