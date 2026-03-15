こどもたちが遊びながら木に触れることで人と森や木との関わりを感じてもらおうと金沢市内で木育の催しが開かれました。子どもたちへの環境教育「木育」の実践の場として開かれた「木育ふれあい広場」。15日は木育インストラクターの木村明子さんが木製の玩具がこどもの教育に与える影響について講演しました。会場の青少年総合研修センターには国産の木材でつくられたたくさんの種類の木のおもちゃが用意され、参加し