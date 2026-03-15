大分県中津市でからあげの魅力を発信するイベントが15日開かれ、訪れた人が揚げたてのからあげを楽しみました。 このイベントは中津市のソウルフードであるからあげの魅力を広く発信しようと、道の駅なかつで去年に続き開催されました。 イベントには「聖地中津からあげの会」に加盟する専門店5店舗が出店し、訪れた人たちが食べ比べを楽しみました。 このほか、からあげをモチーフにしたキーホルダー