「1965年」の大和の姿を再現模型メーカーのハセガワは、中国のボーダーモデル製の艦船模型「日本海軍 異世界戦艦『大和』昭和40年1965」を今月から発売しています。これは、架空の戦艦「大和」を再現した異色のスケールモデルとなります。【画像】えっ..これが近代化改装を受けた戦艦「大和」の姿です（1965年を想定）史上最大の戦艦である大和は、1941年12月に竣工。1945年4月に沖縄への海上特攻を行い、アメリカ海軍の空母艦