ショコラ専門店「ショコラティエパレドオール」から、春の訪れを感じる限定スイーツが登場。桜と抹茶が香るいちごのチョコレートパフェ「パフェパレドオールプランタン」と、日本各地の素材と桜ガナッシュを組み合わせた「SAKURAペアリング」が2026年3月20日(金)より販売されます。ショコラティエならではの自家製チョコレートと春の味覚が織りなす、華やかな季節限定スイーツに注目ですϖ