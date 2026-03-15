ショコラティエパレドオール春限定♡桜・抹茶・いちごの華やかショコラスイーツ

ショコラ専門店「ショコラティエパレドオール」から、春の訪れを感じる限定スイーツが登場。桜と抹茶が香るいちごのチョコレートパフェ「パフェパレドオールプランタン」と、日本各地の素材と桜ガナッシュを組み合わせた「SAKURAペアリング」が2026年3月20日(金)より販売されます。ショコラティエならではの自家製チョコレートと春の味覚が織りなす、華やかな季節限定スイーツに注目です♡

春香る限定チョコレートパフェ

パフェ パレドオール プランタン

価格：3,135円(税込)

「パフェパレドオールプランタン」は、桜・抹茶・いちごを贅沢に使用した春限定のチョコレートパフェ。

トップには、桜の葉を煮出して香りを抽出した桜ソルベをのせ、ホワイトチョコレートと少しの塩を加えたあまじょっぱい味わいに仕上げています。

さらに宇治茶の老舗「放香堂」の抹茶を使用した抹茶アイスクリームや、桜の葉を模した抹茶ラングドシャをトッピング。

カカオが香るバニラアイスやビターチョコレートを使ったチェリークリームなど、随所にチョコレートの魅力を感じられる構成です。

いちごやチェリーの酸味、チュイールやラングドシャの食感、チョコレートクリームのコクが重なり、最後は梅と蜂蜜のジュレでさっぱりとした余韻に。

販売期間：

【東京店】2026年3月20日(金)～5月上旬

【大阪店】2026年3月27日(金)～5月上旬

販売場所：ショコラティエパレドオール東京店・大阪店

※国産いちごがおいしくいただける時期までの限定販売予定です。

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春を閉じ込めた桜ショコラ

SAKURAペアリング

5個入 価格：3,564円(税込)

「SAKURAペアリング」は、桜ガナッシュと日本各地の素材を組み合わせた春限定ショコラBOX。

静岡県産の桜の葉を煮出して香りづけしたガナッシュをベースに、各地の食材とのペアリングで奥行きのある味わいを楽しめます。

組み合わせた素材は、

京都「玄米茶」

北海道「小豆」×兵庫「黒豆きなこ」

福岡「あまおういちご」

山口「獺祭梅酒」

蔵王山麓の「よもぎ」

桜の花をデザインした可愛らしいショコラは、箱を開けた瞬間に桜葉の香りがふわりと広がる春らしい仕上がり。

販売期間：2026年3月20日(金)～

＊数量限定品の為、なくなり次第終了いたします。

販売場所：ショコラティエパレドオール東京店・銀座店・大阪店/アルチザンパレドオール清里店/ショコラティエパレドオールブラン青山店/オンラインショップ/自動販売機（パレスタ）大阪・東京

ショコラティエの春の魅力

「ショコラティエパレドオール」は、カカオ豆の選別や焙煎からチョコレート作りを行うBean to Barのショコラ専門店。

素材の魅力を最大限に引き出したショコラやスイーツは、フルーツや和素材との組み合わせによって新しい味わいを生み出します。

今回の春限定スイーツでも、桜・抹茶・いちごなど日本の春を象徴する素材とチョコレートを掛け合わせ、季節を感じる特別なスイーツに仕上げています。

春だけの特別ショコラ

ショコラティエパレドオールの春限定スイーツは、桜の香りとチョコレートの奥深い味わいを楽しめる特別なラインアップ。華やかな桜パフェと、日本各地の素材を組み合わせたショコラBOXは、春のご褒美スイーツやギフトにもぴったりです。期間限定の味わいなので、春の訪れを感じながらぜひ味わってみてください♡