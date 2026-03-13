大分県国東市の小学生が、紙や木材を材料に超小型ロケットを制作し、火薬エンジンでの打ち上げに挑戦しました。 【写真を見る】小学生が手作りのモデルロケット制作に挑戦「宇宙甲子園」全国4位の高校生が伝授大分 国東市の富来小学校では、ロケット打ち上げ体験教室が開かれ、希望する児童16人が参加しました。この教室は九州の公立校で唯一宇宙を学ぶコースを設置している国東高校が企画したもので、7人の生徒が講師