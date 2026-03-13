大分県日出町では、春の訪れを告げる「魚見桜」の開花が進んでいます。 【写真を見る】樹齢400年「魚見桜」開花進む菜の花との共演も大分・日出町 日出町豊岡の高台に咲く魚見桜。樹齢400年を超えるヤマザクラで、その昔、別府湾の漁師たちがサクラの咲き具合を見て漁場など決めたことからその名が付いたと言われ、地元の人たちに長く親しまれています。 ソメイヨシノよりも開花の時期が早く、3月に入って少しずつ色付き始