大手メーカーで技術職として働いていた遊田さん（仮名・51歳）。独身で趣味人の彼は、会社の人付き合いや組織のしがらみにうんざりしていました。そんなとき、会社が募集した早期退職制度に迷わず応募。割増金を含めた3,000万円の退職金を手にし、誰にも束縛されない生活を手に入れました。会社のリストラを機に、理想の“おひとりさま”ライフを実現した50代男性の事例を紹介します。独身男性（51）が「早期退職」を選んだ理由「