サンワサプライ株式会社は、60〜100インチの大型ディスプレイに対応したディスプレイスタンド「CR-PL67BK」を発売した。耐荷重100kgで大型ディスプレイをしっかり支え、専用ハンドルによる上下昇降機能を搭載している。大型キャスター付きでスムーズな移動も可能だ。■ディスプレイを取り付けたまま、片手でラクに昇降背面のハンドルを回すだけで、ディスプレイを取り付けたまま高さの調整ができる。ハンドルを使わないときは折り