桜井玲香さんが自身のYouTubeチャンネルに『舞台でも映えるキラキラピンクメイク 普段使いのお気に入りコスメも紹介』の動画を投稿。舞台でのメイクの様子を公開する中で、愛用コスメも紹介してくれました！【関連記事】あのちゃん「ベタつかない」ハンドケアはオイル派！ベストバイ無印良品アイテム■うるおいチャージ動画内に登場したのはこちら！エリクシール/つや玉ミスト 税込1,980円（公式サイトより） この投稿をInstagram