桜井玲香「必需品」舞台の合間に“振りまくる”乾燥対策ドラストコスメ
桜井玲香さんが自身のYouTubeチャンネルに『舞台でも映えるキラキラピンクメイク 普段使いのお気に入りコスメも紹介』の動画を投稿。舞台でのメイクの様子を公開する中で、愛用コスメも紹介してくれました！
■うるおいチャージ
動画内に登場したのはこちら！
エリクシール/つや玉ミスト 税込1,980円（公式サイトより）
きめ細やかなミストでメイクの上からも潤いを届けてくれる美容液ミスト。
桜井さんはこちらを「スプレーしてね、乾燥を防ぎます」「優秀だよね」と紹介しながら、メイクの仕上げにプッシュ。
そして「冬っていうのもあるんだけど、乾燥がとにかく気になるので、舞台上でもなんでも」とと乾燥悩みについても紹介。
潤いチャージとして「楽屋帰ってくるたびに振りまくってます」「必需品」と舞台の合間に毎回使用し、信頼アイテムの様子を覗かせていました！
■動画もチェック
動画内では、愛用コスメや舞台メイクの過程などを見せてくれています！ぜひチェックしてみてくださいね。