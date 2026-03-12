大分交通は4月からダイヤを改正し、大分市内5路線で6.7%減便するほか、最終便を最大40分繰り上げます。 【写真を見る】大分交通、大分市内5路線で平日27便減最終便は最大40分繰り上げ4月ダイヤ改正 大分交通は乗務員不足の解消や休息時間の確保を目的に、4月1日からダイヤ改正を行います。 対象となるのは、大分市内を走る路線バスのうち5路線で、平日に27便、土日・祝日に18便をそれぞれ減らし、年間6.7%の減便となります