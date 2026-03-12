ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë?Ç³¤¨¿Ô¤­¾É¸õ·²?¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤Ù¤­¤«¡Ä¡££×£Â£Ã£²Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬£±£±Æü¤ËÊÆ¹ñ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¡Ê£±£´Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¤¬¡¢ÂçÉñÂæ¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂç²ñ¸å¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë?¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀï¤¤?¤âÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡£µð¿Í¤«¤é¤¿¤À£±¿ÍÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿ÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Ð¡Ë¤Ø¤í¤Ø¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ