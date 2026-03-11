大分県内のレギュラーガソリン価格は、1リットル当たり163.3円で、前の週より2.9円高くなっています。イラン情勢の悪化を背景に4週連続の値上がりです。 アメリカとイスラエルが2月28日にイランへ攻撃を実施したことで情勢はさらに緊迫化し、ガソリン価格にも影響が出ています。 資源エネルギー庁によりますと、9日時点の県内のガソリン価格の平均は1リットル当たりレギュラーが163.3円で、前の週より2.9円値