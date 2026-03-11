22/7が、2026年4月22日にリリースする16thシングル『二つの道』のCDジャケットイラストを公開した。 （関連：【画像あり】22/7、堀口悠紀子が描き下ろした16thシングル『二つの道』CDジャケットイラスト） 本楽曲は、TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2のエンディングテーマ。完全生産限定盤および通常盤のジャケットイラストは、22/7のキャラクターデザインを務める堀口悠紀子によ