22/7が、2026年4月22日にリリースする16thシングル『二つの道』のCDジャケットイラストを公開した。

（関連：【画像あり】22/7、堀口悠紀子が描き下ろした16thシングル『二つの道』CDジャケットイラスト）

本楽曲は、TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2のエンディングテーマ。完全生産限定盤および通常盤のジャケットイラストは、22/7のキャラクターデザインを務める堀口悠紀子による描き下ろし。光が差し込むクラシカルな空間の中、床面の幾何学模様を背景に、22/7のキャラクターたちが天を見上げる構図が描かれており、キャラクターが身にまとう衣装は、リアルメンバーがアーティスト写真で着用している新衣装と共通デザインとなっている。

また、期間生産限定盤（アニメ盤）のジャケットには、同アニメに登場するキャラクター ジャスミンが登場。22/7のメンバーと同衣装を身にまとい、広がる大地の先で“二つに分かれていく道”を前に立つ姿が描かれた、アニメスタッフによる新規描き下ろしイラストとなっている。

さらに、店頭別購入者特典の絵柄も公開となった。

（文＝リアルサウンド編集部）