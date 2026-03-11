ドムドムフードサービス（東京都台東区）のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」が、3月20日から大阪の3店舗で「丸ごと！！トマトバーガー」を期間限定販売します。【写真】公式キャラ「どむぞうくん」が「とまぞう」に！衝撃ビジュアル公開！同商品は、日本郵便が作ったフルーツトマト「さやまる」を丸ごと1玉使ったハンバーガー。大胆にかぶりつくとさやまるの甘い果汁があふれ出し、トマトのみずみずしさとさっ