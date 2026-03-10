外食大手のコロワイドは１０日、「珈琲館」や「カフェ・ベローチェ」などを運営する「Ｃ―Ｕｎｉｔｅｄ（シーユナイテッド）」を４４０億円で買収し、完全子会社にすると発表した。企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）による事業の多角化を進めているコロワイドは、傘下の洋菓子ブランドとカフェ業態の相乗効果などを狙う。投資会社「ロングリーチグループ」が持つシーユナイテッドの全株式を４月１日付で取得する。シーユナイテッドは