『M-1グランプリ2025』の王者に輝いた、たくろうの二人。決戦の舞台裏からコンビ結成秘話、きむらさんの“赤木さん愛”まで。“返り咲き最長”のサクセスストーリーをお楽しみください！『M-1グランプリ2025』（以下、M-1）の決勝戦では、例年に輪をかけてレベルの高い漫才が繰り広げられた。迎えた最終決戦でエバース、ドンデコルテという実力派に圧倒的な差をつけて第21代王者に輝いた、たくろう。赤木裕さんの挙動不審のボケに