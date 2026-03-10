大分市の50代男性が副業と投資話をもちかけられ、およそ1500万円余りをだまし取られたことが分かりました。 警察によりますと、大分市に住む50代の男性は去年11月ごろ、フェイスブックで女性を名乗る人物と知り合いました。男性はこの人物とやりとりを重ね、紹介された副業サイトに登録しました。 副業の初期投資などとして、去年11月中旬から今年2月中旬にかけてこの人物から指定された口座におよそ820万円を振り込み、だましと