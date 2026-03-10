栃木シティは10日、FW升掛友護(22)が完全移籍で加入することを発表した。背番号は「88」となる。柏レイソルU-18出身の升掛は2022年にトップチーム昇格を果たし、2023年7月からシーズン終了まで愛媛FCへ期限付き移籍。2025年2月に柏からマリンガ(ブラジル)へ完全移籍すると、同年9月にはレンタルでブルメナウへ加入していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW升掛友護(ますかけ・ゆうご)■生年月日2003年8月24日(