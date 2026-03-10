柏やブラジルでプレーした升掛友護が栃木Cに完全移籍「貢献できるように頑張ります!」
栃木シティは10日、FW升掛友護(22)が完全移籍で加入することを発表した。背番号は「88」となる。
柏レイソルU-18出身の升掛は2022年にトップチーム昇格を果たし、2023年7月からシーズン終了まで愛媛FCへ期限付き移籍。2025年2月に柏からマリンガ(ブラジル)へ完全移籍すると、同年9月にはレンタルでブルメナウへ加入していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW升掛友護
(ますかけ・ゆうご)
■生年月日
2003年8月24日(22歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
175cm/68kg
■経歴
柏-愛媛-柏-マリンガ(ブラジル)-ブルメナウ(ブラジル)-マリンガ(ブラジル)
■出場歴(国内)
J1リーグ:11試合
J3リーグ:5試合
リーグカップ:6試合4得点
天皇杯:3試合1得点
■コメント
「みなさん初めまして!
ブラジルのマリンガFCから移籍しました、升掛友護です。
自分の特徴を最大限出して、チームに貢献できるように頑張ります!
応援よろしくお願いします!」
