ヴィジュアル系バンド「the GazettE（ガゼット）」が10日、公式サイトを更新。ギターの葵を除名すると発表した。トラブルがあったと説明した。バンドの公式サイトに文書が掲載され、「いつも応援してくださっている皆様へこの度、我々 the GazettE は、ギタリスト葵を除名し、今後袂を分かつ決断をいたしました。新たな活動をお待ちいただいていた皆様に、このような突然のご報告となり、心よりお詫び申し上げます」と報告。