大分市佐賀関で発生した大規模火災について、消防庁は「出火原因は不明」とする報告書を公表しました。 【写真を見る】大分市佐賀関の大規模火災、出火原因は「特定できず」消防庁が報告書を公表 去年11月18日、大分市佐賀関で発生した大規模火災を受けて、消防庁が設置した消防防災対策検討会が9日、東京で開かれました。 この中で今回の火災の原因調査報告書が公表されました。それによりますと、出火元は、死亡した76歳の