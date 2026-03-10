草磲剛（51）が主演を務めた往年の名作ドラマ『フードファイト』（日本テレビ系）シリーズが、3月6日よりHuluで配信された。

野島伸司氏（63）企画の同作は、草磲演じる大手食品会社の清掃員・井原満が、孤児院を救うためにフードファイターとして活躍するストーリー。主人公の決め台詞「俺の胃袋は宇宙だ！」が話題を集め、最高世帯視聴率は21.5％を記録。深田恭子（43）や宮沢りえ（52）などの豪華キャストが脇を固める。

’00年に放送された連続ドラマ版と、’01年に放送されたスペシャルドラマ版『フードファイト 香港死闘篇』と『フードファイト 深夜特急死闘篇』のシリーズ全作が一挙に配信された。

そんななか、草磲が所属する「新しい地図」の公式サイトで5日に発表された今回の配信告知に、ファンの間で衝撃が広がっている。

錚々たる共演者らを紹介する流れで、《（主人公の）満が飼っている九官鳥・九太郎の声は、木村拓哉さんが担当》と、かつてSMAPで活動をともにした木村拓哉（53）の名前がはっきりと記されていたのだ。

「’16年末のSMAP解散後、草磲さん、香取慎吾さん（49）、稲垣吾郎さん（52）が’17年に『新しい地図』を結成しました。結成から約9年ですが、これまで3人が出演する番組で共演はおろか、木村さんの名前が出ることすらほとんどありませんでした。

それどころか、’24年にドラマ『古畑任三郎』（フジテレビ系）が再放送された際には、SMAP全員が犯人役で出演した回が放送されなかっただけでなく、歴代犯人が並んだパネルでSMAPの姿が“黒塗り”にされるという異例の対応が注目を集めました。

そのため、今回の告知で『新しい地図』の公式ページに木村さんの名前が記されたことに、ファンは驚きと喜びを感じているようです」（芸能リポーター）

さらに告知では「主題歌はSMAPの『らいおんハート』」と、SMAPの名前まで登場。「本作の企画を務めた野島伸司さんが作詞を手掛けたことでも知られ、物語の世界観 に寄り添う珠玉のバラードは、ミリオンセラーを記録する大ヒット曲となりました」と、SMAPを代表する曲名まで記載された。

そのため、Xはファンたちの歓喜の声で溢れた。

《地図のサイトに「木村拓哉」（声の出演） って記載あり 初めてでは？？》

《九官鳥の声は木村拓哉さんが担当 とか 主題歌はSMAPの らいおんハート とか

地図の公式サイトに載っていることが （当然のことが今まで実現できなかったから）

というか、前事務所作品を公にこんな風に告知できるの、初めて？！ 前事務所時代のドラマ配信に勢いがつきますように》

《やりましたね！！新しい地図が出演したwithmusicで映像が流れたときから山が動いた気がしてたんですが、ここが行けるなら徐々に他の作品も期待してしまう。言い続けるもんですね。3人の過去作品はどれも名作揃いだから》

《#新しい地図 の公式サイトに 「木村拓哉さん」と名前が載ってるだけでもう胸熱すぎます》

実は、ファンも指摘する通り、「新しい地図」の3人と木村の”共演”は初めてではない。

「’24年9月に放送された『with MUSIC』（日本テレビ系）にSMAP解散後初めて、『新しい地図』の3人が音楽番組で共演したときのことです。歌唱前に同局が保管している36年分の秘蔵映像が公開され、『フードファイト』の映像が紹介されました。

その際、例の九官鳥の久太郎について『この声を担当した人物は最終回のエンドロールで明らかとなり、お茶の間を驚かせた』とナレーションで紹介し、映し出されたエンドロールの『久太郎の声』には『木村拓哉』と記載。その部分をわざわざ赤枠で囲んでいました。

しかも、木村さんの名前が登場した際には、ワイプの中の草磲さんの口が『木村君』と呟いくように動いたことも相まって、ファンは大歓喜しました」（前出・芸能リポーター）

草磲は今回の告知ページで「今、改めてこの作品が配信されることをとても嬉しく思っています！」といい、「時が経っても色褪せない魅力が詰まったドラマです。全部が注目ポイントです！」とコメントを寄せている。

再びの“共演”の日が来ることを祈るばかりだ――。