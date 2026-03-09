ガールズグループNiziUの約3年半ぶりとなるドーム公演の開催が決定した。NiziUが、2022年以来の日本ドームツアー「NiziU Live with U 2026 DOME TOUR」の開催を発表した。来る6月6〜7日に京セラドーム大阪、6月13〜14日に東京ドームで計4公演を行う。【写真】「内臓どこ？」マヤ、“極薄ウエスト”公開現在、NiziUは自身5度目となる全国アリーナツアー「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion“」を開催だ。公演タイトル通り、“