井尻明監督が率いるU-20日本女子代表は現地４月18日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの決勝で北朝鮮と対戦した。グループステージを３戦全勝で首位突破したヤングなでしこは、U-20女子ワールドカップの出場権がかかる準々決勝でベトナムを４−０で下し、５大会連続となる本大会への切符を獲得。準決勝では中国に２−０で勝利を収め、ファイナルに駒を進めた。難敵・北朝鮮との決勝。同カードは５大会連続で、前回