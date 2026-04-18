春夏のコーデに軽やかさをプラスしたい方に♡フェンディから、デニム素材を取り入れたアイコンバッグコレクションが登場しました。クラフツマンシップと遊び心が融合したデザインは、日常スタイルをワンランクアップしてくれる存在感。新しい季節にぴったりのバッグをチェックしてみてください♪ デニムで再解釈された名品♡ 「ピーカブー ミニ」は687,500円（税込）、サイズはW23×H18×D11cm