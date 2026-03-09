８日に放送されたＴＢＳ系「日曜日の初耳学」では、予備校講師の林修先生の妻で産婦人科医の林裕子氏が登場した。裕子氏は早大で心理学を学んでいたが、４年後、精神医学を学ぶために医学部に再び入学。そこで産婦人科診療の魅力に目覚め、産婦人科医となったという、異色の経歴の持ち主。この日は妊活の現状についてプロの目線から授業を行った。夫の林修先生は「妊活に興味はあるのか？」という質問に、修先生は「一応僕自