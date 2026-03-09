スズキからも軽EVバン登場！スズキは2026年3月9日、同社初となる軽商用BEV（バッテリー式電気自動車）の「e エブリイ」を発売しました。【画像ギャラリー38枚】これが「電気で走るスズキの軽バン」ですこのモデルは、スズキとダイハツ、トヨタの3社共同で開発したBEVシステムを搭載した軽商用バンです。同じBEVシステムを用いる軽自動車は、2026年2月にダイハツから「eハイゼットカーゴ」「eアトレー」の2モデルが登場したほか