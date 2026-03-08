食楽web 完熟梅を使用した山形を代表する伝統銘菓“のし梅”。その第一人者とも言える『乃し梅本舗 佐藤屋』では、看板商品「乃し梅」をベースに、創業200余年の和菓子作りの伝統技術で八代目当主 佐藤慎太郎さんが今を表現した “ちょっと自由な和菓子”も大人気。その感性と美味しさに魅了された筆者が必食の商品をご紹介します。 1934年に建てられた歌舞伎座風の建築で、すぐ側には工場も併設 『乃し梅本舗 佐藤屋』