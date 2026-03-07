復活を期す“前田敦子似”ファイターが身長・リーチで大きく上回る相手を危なげなく退け勝利。試合後には「本家さながら」のマイクパフォーマンスをみせ、会場を沸かせた。【画像】復活勝利をあげた“前田敦子似”ファイター7日に有明アリーナで開催された「RIZIN.52（ライジン52）」の第8試合（RIZIN MMAルール 5分3R 49.0kg）で現DEEP＆DEEP JEWELSミクロ級王者の大島沙緒里とケイト・ロータスが対戦。大島が判定で勝利（3-0