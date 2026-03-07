部屋干し需要の増加を背景に新モデルを投入 ↑3月12日発売の「HYBRID365（CV-UH160）」。カラーはホワイト系とグレー系の2種類。市場想定価格は8万5000円前後（税込） シャープは3月4日、衣類乾燥除湿機の新モデル「HYBRID365（CV-UH160）」を発表しました。共働き世帯の増加や急な天候変化、花粉・PM2.5対策などを背景に、季節を問わず部屋干しを行う家庭が増えていることを受け、年間を通じて安定した乾燥性能を提供するこ